फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Baghpat News ›   crime news

Baghpat News: शेयर के झांसे में लेकर किशोरी से 25 लाख ठगे

Wed, 30 Sep 2026 02:01 AM IST
मेरठ ब्यूरो
Meerut Bureau मेरठ ब्यूरो
Updated Wed, 30 Sep 2026 02:01 AM IST
विज्ञापन
crime news
बागपत। शेयर बाजार से दोगुना मुनाफा कराने के झांसे में लेकर बड़ौत की एक किशोरी से 25 लाख रुपये ठग लिए गए। इसमें किशोरी की मां किरण आर्या ने ठगी करने का आरोप लगाकर साइबर थाने में शिकायत की। इसके आधार पर पुलिस ने 11 नामजद और कई अज्ञात युवकों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर जांच शुरू कर दी।
विज्ञापन

बड़ौत की दिलीप विहार कॉलोनी निवासी किरण आर्या ने बताया कि उनके पिता ओमवीर सिंह ने उसकी बेटी की शादी और विदेश में पढ़ाने के लिए घर की अलमारी में 25 लाख रुपये जमा करके रखे थे। सोशल साइट पर उसकी बेटी की मुलाकात अभिषेक शाह निवासी शंकर विहार कॉलोनी नांगल जायसा बोरा लक्ष्मी नगर झोटवाड़ा जयपुर से हुई। अभिषेक शाह ने उनकी नाबालिग बेटी को शेयर बाजार में ऑनलाइन निवेश कराकर दोगुना मुनाफा कमाने का झांसा दिया।
विज्ञापन

इसके बाद अपनी पत्नी समेत अन्य लोगों के बैंक खातों में उनकी बेटी से रुपये ट्रांसफर कराए। उनकी बेटी से जितेंद्र, नौशाद खान, तौसिफ अहमद, जयप्रकाश वर्मा, मिन्हाल सैनी, दीपक कुमार, मयूर सैनी, चिराग सिंह समेत अन्य लोगों के खातों में भी रुपये ट्रांसफर कराए, जिसके सभी स्कैनर अभिषेक शाह ने भेजे। कई बार साइबर कैफे संचालकों के खातों में रुपये ट्रांसफर कराए गए।
विज्ञापन
विज्ञापन

उन्होंने बड़ौत की पत्थर मंडी में कैफे चलाने वाले संयम जैन और रजत पर रिकॉर्ड डिलीट करने का आरोप लगाते हुए उनकी भूमिका भी बताई। आरोप लगाया कि उन्होंने अभिषेक शाह ने अलग-अलग मोबाइल नंबरों से मैसेज भेजकर रकम वापस आने की बात कही और खुद के दुबई में रहने के बारे में बताया।

इसके बाद एक व्यक्ति ने व्हाट्सएप पर कॉल करके रकम वापस लेने के लिए दो लाख रुपये भेजने के लिए कहा। इसके बाद पांच लाख रुपये मांगने लगा। रुपये वापस नहीं देने पर 24 घंटे में रुपये नहीं भेजने पर बेटी और परिवार की गोली मारकर हत्या करने की धमकी दी। इस मामले में जांच अधिकारी इंस्पेक्टर ब्रजेश कुमार का कहना है कि प्राथमिकी दर्ज कर ली गई है। इसमें जांच के आधार पर कार्रवाई की जाएगी।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed