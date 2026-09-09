{"_id":"6aa14f9626052131970c7f21","slug":"video-baghpat-shri-krishnas-chhathi-celebrated-with-devotion-prasad-distributed-at-temples-and-district-hospital-2026-09-09","type":"video","status":"publish","title_hn":"बागपत में धूमधाम से मनाई गई श्रीकृष्ण की छठी, मंदिरों में भजन-कीर्तन और जयकारों से गूंजा माहौल; जिला अस्पताल में भी बंटा प्रसाद","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

बागपत जिलेभर में बुधवार को भगवान श्रीकृष्ण की छठी का पर्व श्रद्धा और उल्लास के साथ मनाया गया। घरों और मंदिरों में बाल गोपाल का विशेष श्रृंगार कर पूजा-अर्चना की गई। श्रद्धालुओं ने भगवान श्रीकृष्ण को कढ़ी-चावल, खीर, मिष्ठान और अन्य व्यंजनों का भोग लगाया। इसके बाद प्रसाद का वितरण किया गया। बाबा जानकीदास, ठाकुरद्वारा समेत विभिन्न मंदिरों में भजन-कीर्तन का आयोजन हुआ। श्रद्धालुओं ने भगवान श्रीकृष्ण के जयकारे लगाए। मंदिरों में दिनभर भक्तिमय माहौल बना रहा। वहीं, जिला अस्पताल में स्वास्थ्यकर्मियों ने तीमारदारों को कढ़ी-चावल का प्रसाद वितरित किया। अस्पताल में मौजूद लोगों ने प्रसाद ग्रहण किया।

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