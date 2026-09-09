यूपी: बागपत में बड़ी वारदात, पति-पत्नी ने मिलकर युवक की चाकू-हथौड़े से हत्या की; भीड़ ने दोनों को पकड़ा

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इलेक्ट्रॉनिक्स की दुकान पर काम करता था दीपेंद्र

शिकोपुर गांव निवासी दीपेंद्र नगर की खत्री गली में इलेक्ट्रॉनिक्स की दुकान पर काम करता था। बुधवार को वह दुकान पर मौजूद था। इसी दौरान सामने चाय की दुकान चलाने वाले पति-पत्नी से उसका विवाद हो गया। विज्ञापन

शिकोपुर गांव निवासी दीपेंद्र नगर की खत्री गली में इलेक्ट्रॉनिक्स की दुकान पर काम करता था। बुधवार को वह दुकान पर मौजूद था। इसी दौरान सामने चाय की दुकान चलाने वाले पति-पत्नी से उसका विवाद हो गया। उत्तर प्रदेश के बड़ौत में खत्री गली में बुधवार को दिनदहाड़े युवक की हत्या से सनसनी फैल गई। शिकोपुर गांव निवासी 35 वर्षीय दीपेंद्र की सामने चाय की दुकान चलाने वाले पति-पत्नी ने मिलकर चाकू और हथौड़े से हमला कर हत्या कर दी। वारदात के बाद मौके पर भीड़ जमा हो गई और लोगों ने आरोपी पति-पत्नी को पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया।

चाकू और हथौड़े से हमला करने का आरोप

आरोप है कि विवाद के दौरान पति-पत्नी ने दीपेंद्र पर चाकू और हथौड़े से हमला कर दिया। गंभीर चोट लगने से दीपेंद्र की मौत हो गई।



भीड़ ने आरोपी पति-पत्नी को पकड़कर पुलिस को सौंपा

हमला होते देख मौके पर लोगों की भीड़ जुट गई। लोगों ने दोनों आरोपी पति-पत्नी को पकड़ लिया और पुलिस के पहुंचने पर उन्हें सौंप दिया।