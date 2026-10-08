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बागपत: किराना व्यापारी की दुकान और घर में लगी आग, मां-बेटी की झुलसने और दम घुटने से मौत
खेकड़ा कस्बे के मुख्य बाजार में बृहस्पतिवार सुबह साढ़े सात बजे पुलिस चौकी के पास किराना व्यापारी अंकुर जैन की दुकान में शॉर्ट सर्किट से आग लग गई। दुकान में रखे दो गैस सिलिंडर फट गए तो आग भड़क गई। दुकान की ऊपरी मंजिल पर बने मकान में फंसी व्यापारी की पत्नी स्वाति जैन (38), बेटी अनन्या जैन (4) की दम घुटने व जलने से मौत हो गई। आग बुझाने में व्यापारी अंकुर जैन, उनका नौकर कपिल, पड़ोसी जाहिद समेत आठ झुलस गए। इनका अस्पताल में उपचार कराया गया।
पाठशाला रोड पर पुलिस चौकी के पास रहने वाले व्यापारी अंकुर जैन की नीचे दुकान है और ऊपर मकान में परिवार रहता था। बृहस्पतिवार की सुबह अंकुर जैन अपने बेटे श्रेय को स्कूल भेजने के लिए बाहर आ गए थे और पिता विनय जैन, मां शशी जैन मंदिर में पूजा अर्चना करने चले गए थे। तभी शॉर्ट सर्किट से नीचे दुकान में आग लग गई। वहां आए अंकुर जैन ने शोर मचाते हुए आग बुझाने का प्रयास किया तो उनके साथ नौकर व कई राहगीर भी आग बुझाने में लग गए।
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