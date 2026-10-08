फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Baghpat News ›   Practicing subtle exercises enhances muscle efficiency: Pramod Kumar

सूक्ष्म व्यायाम करने से बढ़ती है मांसपेशियों की कार्यक्षमता : प्रमोद कुमार

Fri, 09 Oct 2026 02:34 AM IST
मेरठ ब्यूरो
Meerut Bureau मेरठ ब्यूरो
Updated Fri, 09 Oct 2026 02:34 AM IST
विज्ञापन
Practicing subtle exercises enhances muscle efficiency: Pramod Kumar
-योग शिक्षक ने विभिन्न योगासन और प्राणायाम का अभ्यास कराया
विज्ञापन

संवाद न्यूज एजेंसी
अग्रवाल मंडी टटीरी। कस्बे के आर्य समाज भवन में बृहस्पतिवार को योग कक्षा का आयोजन हुआ, जिसमें योग शिक्षकों ने विभिन्न योगासन और प्राणायाम का अभ्यास कराया।

योग शिक्षक प्रदीप कुमार और राकेश आर्य ने प्रतिभागियों को योगासन और प्राणायाम सिखाए। योग शिक्षक प्रमोद कुमार ने सूक्ष्म व्यायामों का अभ्यास कराया। उन्होंने बताया कि सूक्ष्म व्यायाम मांसपेशियों की कार्यक्षमता बढ़ाते हैं और जोड़ों के दर्द को कम करते हैं। ये शरीर में लचीलता और जागरूकता बढ़ाते हुए रक्त संचार व ऊर्जा स्तर में भी सुधार करते हैं। सूक्ष्म व्यायाम मन को शांत कर एकाग्रता बढ़ाते हैं। आर्य समाज के प्रधान सतीश जिंदल ने सभी को योग करने की शपथ दिलाई। योग कक्षा में आर्य समाज के प्रधान सतीश आर्य, आर्य भूषण, रामफल आर्य, मनीष सिंघल, कविता आर्य, सौम्या आर्य और मोनिका आदि उपस्थित थे।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed