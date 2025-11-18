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Meerut News Today Live: मेरठ और आसपास की ताजा और अहम खबरें, पढ़ें 9 अक्टूबर को आपके शहर में क्या हुआ
लाइव स्टोरी डेस्क
Updated Fri, 09 Oct 2026 02:00 AM IST
Updated Fri, 09 Oct 2026 02:00 AM IST
खास बातें
उत्तर प्रदेश के मेरठ से जुड़ी आज - 09-10-2026 - की मुख्य और ताजा खबरें जानने के लिए हमारे लाइव ब्लॉग से जुड़े रहें। इस ब्लॉग के जरिए आपको शहर और उसके आस-पास की बड़ी खबरों के अलावा अलग-अलग स्थानों पर होने वाले घटनाक्रमों के बारे में भी जानने को मिलेगा, तो जुड़े रहिए अमर उजाला के साथ।
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लाइव अपडेट
01:54 AM, 09-Oct-2026
Baghpat News: राशन की दुकान आवंटन का प्रस्ताव अनियमितता मिलने पर निरस्तProposal for ration shop allotment cancelled due to irregularities. और पढ़ें
01:52 AM, 09-Oct-2026
Baghpat News: एमएलसी चुनाव में 21 मतदेय स्थलों पर 7717 मतदाता डालेंगे वोट7,717 voters will cast their votes at 21 polling stations in the MLC election. और पढ़ें
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01:52 AM, 09-Oct-2026
Baghpat News: खेत की मेड़ के विवाद में हमला और फायरिंगAttack and firing over a dispute regarding a farm boundary और पढ़ें
01:51 AM, 09-Oct-2026
Baghpat News: नेशनल हाईवे पर ई-रिक्शा पलटा, छह लोग घायलE-rickshaw overturns on national highway; six injured.E-rickshaw overturns on national highway; six injured. और पढ़ें
01:50 AM, 09-Oct-2026
Baghpat News: पुलिस से शिकायत करने जा रहे युवक को रास्ते में रोककर पीटाA young man was stopped and beaten on his way to file a police complaint. और पढ़ें
01:49 AM, 09-Oct-2026
Baghpat News: धावक बन पदक जीतकर जिले का नाम रोशन कर रहीं बेटियांDaughters are bringing glory to the district by becoming runners and winning medals. और पढ़ें
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01:48 AM, 09-Oct-2026
Baghpat News: हमें बचा लो...चीखती रहीं स्वाति व अनन्या, फिर आवाज बंद हो गई"Save us..." Swati and Ananya kept screaming; then, the voices fell silent. और पढ़ें
01:48 AM, 09-Oct-2026
Baghpat News: स्कूल के लिए तैयार हो रही थी अनन्या, मां से लिपटी हुई मिलीAnanya was getting ready for school; she was found clinging to her mother. और पढ़ें
01:48 AM, 09-Oct-2026
Shamli News: कार की साइड लगने पर दो पक्ष भिड़े, जमकर चले लात-घूंसेकस्बे के गंगेरू मार्ग पर बुधवार को कार की साइड लगने को लेकर दो पक्षों में विवाद हो गया। और पढ़ें
01:47 AM, 09-Oct-2026