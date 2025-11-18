फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Live ›   Uttar Pradesh ›   Meerut News ›   Meerut News Live Updates: Latest Breaking Meerut Crime, Shiksha, Politics, Sports News Today in Hindi

Live

Meerut News Today Live: मेरठ और आसपास की ताजा और अहम खबरें, पढ़ें 9 अक्टूबर को आपके शहर में क्या हुआ

Fri, 09 Oct 2026 02:00 AM IST
लाइव स्टोरी डेस्क
Live Story Desk लाइव स्टोरी डेस्क
Updated Fri, 09 Oct 2026 02:00 AM IST
खास बातें

उत्तर प्रदेश के मेरठ से जुड़ी आज - 09-10-2026 - की मुख्य और ताजा खबरें जानने के लिए हमारे लाइव ब्लॉग से जुड़े रहें। इस ब्लॉग के जरिए आपको शहर और उसके आस-पास की बड़ी खबरों के अलावा अलग-अलग स्थानों पर होने वाले घटनाक्रमों के बारे में भी जानने को मिलेगा, तो जुड़े रहिए अमर उजाला के साथ।

विज्ञापन
Meerut News Live Updates: Latest Breaking Meerut Crime, Shiksha, Politics, Sports News Today in Hindi

लाइव अपडेट

01:54 AM, 09-Oct-2026

Baghpat News: राशन की दुकान आवंटन का प्रस्ताव अनियमितता मिलने पर निरस्त

Proposal for ration shop allotment cancelled due to irregularities. और पढ़ें
01:52 AM, 09-Oct-2026

Baghpat News: एमएलसी चुनाव में 21 मतदेय स्थलों पर 7717 मतदाता डालेंगे वोट

7,717 voters will cast their votes at 21 polling stations in the MLC election. और पढ़ें
विज्ञापन
01:52 AM, 09-Oct-2026

Baghpat News: खेत की मेड़ के विवाद में हमला और फायरिंग

Attack and firing over a dispute regarding a farm boundary और पढ़ें
01:51 AM, 09-Oct-2026

Baghpat News: नेशनल हाईवे पर ई-रिक्शा पलटा, छह लोग घायल

E-rickshaw overturns on national highway; six injured.E-rickshaw overturns on national highway; six injured. और पढ़ें
01:50 AM, 09-Oct-2026

Baghpat News: पुलिस से शिकायत करने जा रहे युवक को रास्ते में रोककर पीटा

A young man was stopped and beaten on his way to file a police complaint. और पढ़ें
01:49 AM, 09-Oct-2026

Baghpat News: धावक बन पदक जीतकर जिले का नाम रोशन कर रहीं बेटियां

Daughters are bringing glory to the district by becoming runners and winning medals. और पढ़ें
विज्ञापन
विज्ञापन
01:48 AM, 09-Oct-2026

Baghpat News: हमें बचा लो...चीखती रहीं स्वाति व अनन्या, फिर आवाज बंद हो गई

"Save us..." Swati and Ananya kept screaming; then, the voices fell silent. और पढ़ें
01:48 AM, 09-Oct-2026

Baghpat News: स्कूल के लिए तैयार हो रही थी अनन्या, मां से लिपटी हुई मिली

Ananya was getting ready for school; she was found clinging to her mother. और पढ़ें
01:48 AM, 09-Oct-2026

Shamli News: कार की साइड लगने पर दो पक्ष भिड़े, जमकर चले लात-घूंसे

कस्बे के गंगेरू मार्ग पर बुधवार को कार की साइड लगने को लेकर दो पक्षों में विवाद हो गया। और पढ़ें
01:47 AM, 09-Oct-2026

Baghpat News: आधा घंटे बाद पहुंची अग्निशमन की गाड़ियां, रास्ता बंद कर निकाले वाहन

Fire tenders arrived after half an hour; the road was blocked to let vehicles pass. और पढ़ें
Load More
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed