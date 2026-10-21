VIDEO: दुर्गा पूजा के भंडारे में दो पक्षों में पथराव, 11 घायल

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आजमगढ़ के अहरौला थाना क्षेत्र के आलमपुर गांव में दुर्गा पूजा के भंडारे के दौरान दो पक्षों में विवाद के बाद पथराव हुआ, जिसमें 11 लोग घायल हो गए। अस्पताल में भी दोनों पक्ष आमने-सामने आ गए। तनाव को देखते हुए पुलिस तैनात है और कई लोगों से पूछताछ की जा रही है।

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