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अतरौलिया समेत जिले की तीन सीटों पर चुनाव लड़ने की तैयारी में निषाद पार्टी; VIDEO

Aman Vishwakarma

Updated Mon, 23 Nov 2026 08:51 PM IST Updated Mon, 23 Nov 2026 08:51 PM IST







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विधानसभा क्षेत्र के भोराजपुर स्थित कांटा वाली बाग में रविवार को निषाद पार्टी के संवैधानिक अधिकार महासम्मेलन में विधानसभा चुनाव को लेकर राजनीतिक गतिविधियां नजर आईं। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं कैबिनेट मंत्री डॉ. संजय निषाद ने अतरौलिया समेत आजमगढ़ जिले की तीन विधानसभा सीटों पर प्रत्याशी उतारने की घोषणा कर जिले में पार्टी की चुनावी दावेदारी पेश की। ... और पढ़ें

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