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आओ जी आओ म्हारा श्याम धणी और बोलो जी दयालु दिलदार के करूं...
आजमगढ़ में रविवार की शाम आजमगढ़ नगर के पहाड़पुर स्थित श्री कृष्ण गौशाला में पांचवें श्री श्याम जयंती महोत्सव का भव्य आयोजन हुआ। यह आयोजन श्री श्याम भक्त मंडल के तत्वावधान में किया गया। महोत्सव में अखंड ज्योति, छप्पन भोग और बाबा के दिव्य शृंगार के साथ पूरा नगर श्याम भक्ति में लीन रहा।
मंडल अध्यक्ष शोभित खंडेलिया के अनुसार, इस वर्ष बाबा का भव्य दरबार मुख्य आकर्षण रहा। इसे कोलकाता से आए कलाकार अजीत माली की टीम ने सजाया था। दरबार को काजू-बादाम, जूट, सुगंधित फूलों, इत्र और सतरंगी रोशनी से सजाया गया। खाटू श्याम के दरबार में भगवान गणेश, शिवजी, सालासर बालाजी, राणीसती दादी, श्याम बहादुर और आलू सिंह भी विराजमान थे। भक्ति संध्या की शुरुआत 11 यजमानों द्वारा अखंड ज्योति प्रज्वलित करने से हुई। धूप, दीप और इत्र भी अर्पित किए गए। गणेश वंदना और सालासर बालाजी के भजनों के बाद कलाकारों और भक्तों ने भजनों पर स्वर छेड़े। पूरा पंडाल जयकारों से गूंज उठा।
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