{"_id":"6b041d5ad958f3e89101f7ca","slug":"video-family-members-agreed-to-the-cremation-of-the-body-after-19-hours-in-azamgarh-2026-11-23","type":"video","status":"publish","title_hn":"आजमगढ़ में 19 घंटे बाद शव के अंतिम संस्कार को तैयार हुए परिजन","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

आजमगढ़ जिले के पवई थाना क्षेत्र के नरवारी गांव में युवक की मौत के बाद परिजनों ने अंतिम संस्कार से इंकार कर दिया था। सूचना मिलते ही तीन थानों की फोर्स के साथ ही सीओ लालगंज और सीओ फूलपुर मौके पर पहुंचे। उन्होंने परिजनों को समझाने का प्रयास किया लेकिन वह मानने को तैयार नहीं थे। सोमवार को एसपी यातायात पंकज श्रीवास्तव मौके पर पहुंचे और 19 घंटे बाद परिजनों को अंतिम संस्कार के लिए राजी किया।

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