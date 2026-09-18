क्यूआर कोड से भुगतान का झांसा देकर 1.10 लाख की चेन उड़ाई, VIDEO

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आजमगढ़ के मंझारी बाजार में ज्वैलर्स की दुकान पर सोने की चेन लूटकर भाग रहे बदमाशों ने खुद को घिरता देख दुकानदार और स्थानीय लोगों पर असलहे तानकर फायरिंग शुरू कर दी। गोलियों की आवाज से बाजार में अफरातफरी मच गई। जान बचाने के लिए लोग इधर-उधर भागे, लेकिन कुछ लोगों ने हिम्मत नहीं हारी और बदमाशों का पीछा जारी रखा। आखिरकार ग्राम बैरमपुर में दोनों बदमाशों को पकड़ लिया। पुलिस ने तलाशी ली तो उनके पास हथियारों का जखीरा मिला।

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