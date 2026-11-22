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अयोध्या कैंट-जनकपुरधाम एक्सप्रेस ट्रेन के शुभारंभ को लेकर शनिवार को जिलाधिकारी शशांक त्रिपाठी और डीआरएम सहित रेलवे व जिला प्रशासन के अधिकारियों ने अयोध्या धाम रेलवे स्टेशन पर तैयारियों का जायजा लिया। सोमवार को अयोध्या से जनकपुर के लिए ट्रेन सेवा शुरू होगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के प्रस्तावित कार्यक्रम को देखते हुए अधिकारियों ने स्टेशन परिसर में व्यवस्थाओं का निरीक्षण किया और संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए।

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