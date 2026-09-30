VIDEO: अयोध्या में दुर्गा पूजा पंडालों का निर्माण शुरू, 11 अक्तूबर से नवरात्र

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शारदीय नवरात्र 11 अक्तूबर से पहले शहर में दुर्गा पूजा पंडालों का निर्माण कार्य तेजी से शुरू हो गया है। त्योहार में अब कुछ ही दिन शेष हैं। इसके चलते पूजा समितियों और कारीगरों ने तैयारियां तेज कर दी हैं। सिविल लाइन, अमानीगंज, अमानीगंज गुरुद्वारा और रामपथ सहित विभिन्न इलाकों में पंडाल बनाए जा रहे हैं। पूजा समितियों ने बांस-बल्लियों की मदद से पंडालों का ढांचा खड़ा करना शुरू कर दिया है। कई स्थानों पर पारंपरिक दुर्गा पूजा पंडालों का निर्माण हो रहा है। इसके साथ ही भव्य मंदिरों की प्रतिकृतियां भी बनाई जा रही हैं। कुछ जगहों पर विशेष थीम पर आधारित पंडाल भी आकार ले रहे हैं। कारीगर दिन-रात काम कर रहे हैं। उनका लक्ष्य है कि सभी पंडाल समय पर तैयार हो सकें। तैयारियों में तेजी: पूजा समितियों ने पंडालों को अंतिम रूप देने के लिए कमर कस ली है। कारीगरों की टीमें लगातार काम कर रही हैं। वे पंडालों को आकर्षक और भव्य बनाने का प्रयास कर रहे हैं। इस वर्ष भी श्रद्धालुओं के लिए विशेष व्यवस्थाएं की जा रही हैं। सुरक्षा और स्वच्छता पर भी विशेष ध्यान दिया जा रहा है।

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