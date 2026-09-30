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VIDEO: अयोध्या धाम स्टेशन पर 208 में 126 कैमरे ही मिले सक्रिय, रिकॉर्डिंग स्टोर न होने से जांच में दिक्कत

Ishwar Ashish Bhartiya

Updated Wed, 30 Sep 2026 10:42 AM IST Updated Wed, 30 Sep 2026 10:42 AM IST







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अयोध्या धाम रेलवे स्टेशन पर लगे 208 सीसीटीवी कैमरों में से 82 बंद मिले। 126 कैमरे ही सक्रिय थे। पड़ताल में सामने आया कि कैमरों से लाइव निगरानी हो रही है, लेकिन पुरानी रिकॉर्डिंग स्टोर नहीं हो पा रही है। 25 सितंबर की देर शाम स्टेशन की गैलरी में सो रही छह वर्षीय बालिका दिव्या के अपहरण के बाद यह व्यवस्था सवालों के घेरे में है। ... और पढ़ें

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