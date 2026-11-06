अयोध्या: टेढ़ीबाजार से लागू किया गया रूट डायवर्जन

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अयोध्या: दीपोत्सव के मद्देनजर यातायात व्यवस्था को सुचारु बनाए रखने के लिए टेढ़ीबाजार से रूट डायवर्जन लागू कर दिया गया है। सुरक्षा और भीड़ नियंत्रण को देखते हुए वाहनों के आवागमन में बदलाव किया गया है। पुलिसकर्मियों को प्रमुख चौराहों और मार्गों पर तैनात किया गया है।

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