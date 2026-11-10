अयोध्या में जमकर हुई आतिशबाजी, कई लोग पहुंचे अस्पताल

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अयोध्या में दिवाली की धूम रही। इस दौरान लोगों ने जमकर आतिशबाजी की और कई लोग इसके शिकार भी हुए। जिला अस्पताल की इमरजेंसी ओपीडी में दिवाली की रात करीब 19 लोग जख्मी होकर पहुंचे, जिनमें अधिकांश लोगों के हाथ और चेहरे झुलसे हुए थे। प्रारंभिक इलाज के बाद उन्हें घर भेजा गया। वहीं गंभीर रूप से घायल तीन लोगों को हायर सेंटर रेफर भी किया गया है। उधर, आतिशबाजी की वजह से हवा भी जहरीले होने लगी है। वायु गुणवत्ता सूचकांक में भी जबरदस्त इजाफा हुआ है।

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