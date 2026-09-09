अयोध्या: रामनगरी के एक संत भेष धारी कथा वाचक पर लगा गंभीर आरोप।

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अयोध्या: कथा वाचक देवेंद्र पाठक पर एक महिला ने लगाया आरोप। किया दावा महिला से 2014 में विवाह कर चुके हैं देवेंद्र पाठक। दोनों से है एक बेटा देवेंद्र पाठक ने विवाह उपरांत एक और महिला को भी है रखा । पीड़िता ने मुख्यमंत्री पोर्टल से लेकर अयोध्या के वरिष्ठ अधिकारियों तक की शिकायत। इलाहाबाद की रहने वाली महिला ने लगाए गंभीर आरोप। वैवाहिक होने के बावजूद दूसरी महिला के साथ रह रहा है संत भेषधारी देवेंद्र पाठक। देवेंद्र पाठक पर पहले भी लग चुके हैं यौन उत्पीड़न जैसे गंभीर आरोप । महिला ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर लगाया आरोप उच्चाधिकारियों से की शिकायत।

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