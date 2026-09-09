{"_id":"6aa10d082f07ba3a76057f7a","slug":"video-video-ayathhaya-ma-padata-thana-thayal-upathhayaya-rajaya-sataraya-haka-bral-marajapara-aagara-jhasa-ka-tama-bhaugdha-2026-09-09","type":"video","status":"publish","title_hn":"Video: अयोध्या में पंडित दीन दयाल उपाध्याय राज्य स्तरीय हॉकी, बरेली, मिर्जापुर, आगरा, झांसी की टीमें भिड़ीं","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

डॉ भीमराव अम्बेडकर अंतरराष्ट्रीय क्रीड़ा संकुल डाभासेमर में पंडित दीन दयाल उपाध्याय राज्य स्तरीय सीनियर बालक हॉकी प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा है। यह प्रतियोगिता उत्तर प्रदेश खेल निदेशालय और क्षेत्रीय खेल कार्यालय अयोध्या के तत्वावधान में हो रही है। इसमें बरेली, मिर्जापुर, आगरा और झांसी सहित कई जिलों की टीमें हिस्सा ले रही हैं। प्रतियोगिता के दौरान कई रोमांचक मुकाबले देखने को मिले। बरेली की टीम पीली जर्सी में मैदान पर उतरी। उसका मुकाबला मिर्जापुर के खिलाड़ियों से हुआ। दोनों टीमों के बीच कड़ा संघर्ष देखने को मिला। एक अन्य मैच में आगरा की टीम लाल जर्सी में खेल रही थी। उसका सामना झांसी की ब्लू जर्सी वाली टीम से हुआ। इन मैचों में खिलाड़ियों ने अपनी प्रतिभा का शानदार प्रदर्शन किया। दर्शकों ने भी खिलाड़ियों का उत्साह बढ़ाया। प्रतियोगिता में युवा खिलाड़ियों को अपनी खेल क्षमता दिखाने का अवसर मिल रहा है। यह आयोजन राज्य में हॉकी को बढ़ावा देने में सहायक होगा। आयोजन का विवरण यह प्रतियोगिता अयोध्या के डाभासेमर स्थित डॉ भीमराव अम्बेडकर अंतरराष्ट्रीय क्रीड़ा संकुल में आयोजित की गई है। उत्तर प्रदेश खेल निदेशालय ने इसके आयोजन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। क्षेत्रीय खेल कार्यालय अयोध्या भी इस आयोजन का हिस्सा है। इसका उद्देश्य राज्य में सीनियर बालक वर्ग के हॉकी खिलाड़ियों को मंच प्रदान करना है। प्रतियोगिता में विभिन्न जिलों से आए खिलाड़ी अपनी खेल प्रतिभा का प्रदर्शन कर रहे हैं। खिलाड़ियों का प्रदर्शन मैदान पर बरेली और मिर्जापुर के बीच जोरदार टक्कर हुई। बरेली के खिलाड़ी पीली जर्सी में थे, जबकि मिर्जापुर के खिलाड़ी भी पूरे जोश में दिखे। आगरा की लाल जर्सी वाली टीम ने झांसी की ब्लू जर्सी वाली टीम के खिलाफ शानदार खेल दिखाया। सभी टीमों ने जीत के लिए अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया। यह प्रतियोगिता युवा हॉकी खिलाड़ियों के लिए एक महत्वपूर्ण अनुभव साबित हो रही है।

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