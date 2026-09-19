{"_id":"6aae6c3e2a8a4ec8ac0162c6","slug":"video-ayathhaya-ma-sasatha-catharashakhara-na-janasabha-ka-kaya-sabthhata-sarakara-para-sathha-nashana-2026-09-19","type":"video","status":"publish","title_hn":"अयोध्या में सांसद चंद्रशेखर ने जनसभा को किया संबोधित, सरकार पर साधा निशाना","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

अयोध्या के बीकापुर विधानसभा के आरडी इंटर कॉलेज में नगीना सांसद और आजाद समाज पार्टी के अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद ने पार्टी प्रत्याशी देवेश के समर्थन में जनसभा को संबोधित किया। चंद्रशेखर आजाद ने आरोप लगाया कि सरकार के इशारे पर उनके खिलाफ तीन दर्जन से ज्यादा झूठे मुकदमे दर्ज किए गए। उन्होंने कहा कि उनकी पार्टी बदले की राजनीति में नहीं, बल्कि बदलाव की राजनीति में विश्वास करती है। पुलिसकर्मियों को 8 घंटे की ड्यूटी, वेतन विसंगतियां दूर करने और बॉर्डर स्कीम खत्म करने की मांग उठाई। पुलिस परिवारों के लिए सुविधाएं: पुलिसकर्मियों के लिए क्वार्टर, स्कूल और अस्पताल जैसी सुविधाएं उपलब्ध कराने की बात कही। आजाद ने दावा किया कि उन्होंने संसद में न्यूनतम मजदूरी 753 रुपये तय कराने की लड़ाई लड़ी और मजदूरों के अधिकारों की आवाज उठाई। उन्होंने बेरोजगारी और विभिन्न भर्तियों को लेकर सरकार पर निशाना साधा। बीएड, बीटीसी, डॉक्टर और कर्मचारियों के आंदोलनों का भी जिक्र किया। महिलाओं को रोजगार का दावा: चंद्रशेखर आजाद ने कहा कि कुटीर उद्योगों के जरिए महिलाओं को उनके घर तक सम्मानजनक रोजगार उपलब्ध कराने पर काम किया जाएगा। उन्होंने कक्षा 1 से 12 तक गुणवत्तापूर्ण मुफ्त शिक्षा, बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं और सड़क-बिजली-पानी जैसी बुनियादी सुविधाओं पर काम करने की बात कही। उन्होंने बताया कि पार्टी 45 प्रभारियों की घोषणा कर चुकी है और जल्द दूसरी सूची जारी होगी। देवेश को जनता का बेटा बताते हुए उन्होंने उनके पक्ष में जनसमर्थन मिलने की उम्मीद जताई।

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