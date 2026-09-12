अयोध्या के रौनाही थाने में थाना दिवस पर आईं छह शिकायतें, एक का भी नहीं हुआ निस्तारण

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अयोध्या के सोहावल तहसील क्षेत्र के रौनाही थाने में शनिवार को आयोजित थाना दिवस में उपजिलाधिकारी और थाना प्रभारी ने फरियादियों की शिकायतें सुनीं। थाना दिवस में राजस्व विभाग से संबंधित कुल छह शिकायतें पहुंचीं। हालांकि, मौके पर किसी भी शिकायत का निस्तारण नहीं हो सका। उपजिलाधिकारी ने संबंधित अधिकारियों को शिकायतों की जांच कर नियमानुसार कार्रवाई के निर्देश दिए। थाना दिवस में राजस्व संबंधी मामलों के निस्तारण के लिए संबंधित विभाग के अधिकारी-कर्मचारी मौजूद रहे।

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