Ayodhya News: शहर में आज
संवाद न्यूज एजेंसी, अयोध्या Updated Sat, 12 Sep 2026 11:05 PM IST
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जन आरोग्य मेला
सुबह 10:00 बजे- जिले के सभी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों पर लगेगा जन आरोग्य मेला।
खेल
सुबह 10:00 बजे- आर्य कन्या स्कूल में जिला विद्यालय स्तरीय कबड्डी प्रतियोगिता का आयोजन।
धर्म-कर्म
सुबह 10:00 बजे- जैन मंदिर में गणिनी प्रमुख ज्ञानमती का प्रवचन सत्र होगा।
राष्ट्रीय संगोष्ठी
दोपहर 12:00 बजे- रामायण विश्वविद्यालय में राष्ट्रीय संगोष्ठी का शुभारंभ।
महाआरती
शाम 6:00 बजे- सरयू तट पर मां सरयू की विशेष नित्य महाआरती का आयोजन।
विज्ञापन
सुबह 10:00 बजे- जिले के सभी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों पर लगेगा जन आरोग्य मेला।
खेल
सुबह 10:00 बजे- आर्य कन्या स्कूल में जिला विद्यालय स्तरीय कबड्डी प्रतियोगिता का आयोजन।
धर्म-कर्म
सुबह 10:00 बजे- जैन मंदिर में गणिनी प्रमुख ज्ञानमती का प्रवचन सत्र होगा।
राष्ट्रीय संगोष्ठी
दोपहर 12:00 बजे- रामायण विश्वविद्यालय में राष्ट्रीय संगोष्ठी का शुभारंभ।
महाआरती
शाम 6:00 बजे- सरयू तट पर मां सरयू की विशेष नित्य महाआरती का आयोजन।