Ayodhya News: डिवाइडर से टकराई बाइक, युवक की मौत

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मिल्कीपुर। रायबरेली हाईवे स्थित बारुन बाजार में शनिवार दोपहर बाइक सवार दीपक चौहान (21) डिवाइडर से टकरा गए। मेडिकल कॉलेज दर्शन नगर में इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। पूरा कलंदर थाना क्षेत्र के भाईपुर निवासी दीपक बारुन बाजार गया था। लौटते समय बारुन पुलिस चौकी के पास बाइक अनियंत्रित होकर डिवाइडर से टकरा गई। हादसे में दीपक घायल हो गया। एनएचएआई की एंबुलेंस से उसे जिला अस्पताल ले जाया गया। डॉक्टरों ने दर्शन नगर मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया। शनिवार शाम करीब 5:30 बजे इलाज के दौरान दीपक की मौत हो गई। दीपक की शादी इसी साल मार्च में हुई थी।