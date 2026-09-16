अयोध्या: होमगार्ड भर्ती परीक्षा की तैयारी में अभ्यर्थियों को परेशानी, व्यवस्था पर सवाल

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अयोध्या: होमगार्ड भर्ती की शारीरिक दक्षता परीक्षा के दूसरे दिन बुधवार को पहुंचे अभ्यर्थियों ने परीक्षा की तिथि और व्यवस्थाओं को लेकर सवाल उठाए। गोंडा से आए अभ्यर्थी नंदलाल शुक्ला ने बताया कि पहले परीक्षा 11 सितंबर को बताई गई थी, बाद में तिथि बदल गई। अब 22 सितंबर तक परीक्षा की जानकारी मिल रही है। स्थल पर स्पष्ट सूचना नहीं होने से अभ्यर्थियों को परेशानी हो रही है। उन्होंने बताया कि 24 से 26 सितंबर तक डीएलएड परीक्षा भी है। ऐसे में तैयारी को लेकर असमंजस है।

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