अयोध्या: एफएलएन प्रशिक्षण के अंतिम चरण का हुआ समापन, 600 शिक्षक हुए प्रशिक्षित

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अयोध्या: अयोध्या के बीआरसी तारुन में एफएलएन एवं एनसीईआरटी पाठ्य पुस्तकों पर आधारित प्रशिक्षण के छठे एवं अंतिम चरण का बुधवार को समापन हुआ। पांच दिवसीय प्रशिक्षण में शिक्षकों को कक्षा चार की पुस्तकों वीणा, गणित मेला और संतूर के माध्यम से बच्चों को प्रभावी ढंग से पढ़ाने की जानकारी दी गई। प्रशिक्षण के दौरान कैचअप टीचिंग, समझ के साथ पठन, अभिव्यक्ति के लिए लेखन, भारतीय ज्ञान परंपरा, जिम्मेदारियों का क्रमिक हस्तांतरण और होलिस्टिक रिपोर्ट कार्ड जैसे विषयों पर शिक्षकों को विस्तार से जानकारी दी गई। प्रशिक्षण में शिक्षण कार्य को गतिविधि आधारित और बच्चों के सीखने के स्तर के अनुरूप बनाने पर भी जोर दिया गया। एआरपी दीपक पांडेय, जयंत सिंह, संतोष पांडेय, रजनीश सिंह और शिवनारायण मौर्य ने विभिन्न सत्रों में प्रशिक्षण दिया। छह चरणों में करीब 600 शिक्षक और शिक्षामित्र प्रशिक्षित हुए। समापन अवसर पर शिक्षकों ने प्रशिक्षण में प्राप्त जानकारी को विद्यालयों में लागू करने और बच्चों की बुनियादी दक्षताओं को मजबूत करने का संकल्प लिया। साथ ही तारुन ब्लॉक सहित पूरे जनपद अयोध्या को निपुण बनाने में योगदान देने की बात कही।

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