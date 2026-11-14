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औरैया: न्याय की मांग को लेकर सड़कों पर उतरे ग्रामीण और परिजन, चौराहे पर शव रखकर किया प्रदर्शन

Himanshu Awasthi

Updated Sat, 14 Nov 2026 03:30 PM IST Updated Sat, 14 Nov 2026 03:30 PM IST







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औरैया जिले के अजीतमल कोतवाली क्षेत्र के ज्ञानपुर प्रताप सिंह गांव में पुरानी रंजिश के चलते मारपीट में घायल युवक अंकित दोहरे की ग्वालियर में इलाज के दौरान मौत हो गई। शनिवार को शव गांव पहुंचते ही आक्रोशित परिजनों और ग्रामीणों ने फुटेकुआ चौराहे पर शव रखकर जाम लगा दिया, जिसे पुलिस अधिकारियों द्वारा समझाने-बुझाने के बाद खोला गया। ... और पढ़ें

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