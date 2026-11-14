इटावा: ‘मरना है तो अभी मर जाओ’, दूध डेयरी कर्मचारी ने जहरीला पदार्थ खाकर दी जान, पत्नी-साली के अपमान से था आहत

इटावा जिले में पत्नी और साली की बेइज्जती से आहत होकर दूध डेयरी के कर्मचारी ने खेत में जहरीला पदार्थ खा लिया। हालत बिगड़ने पर परिजन उसे जिला अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने शव को मोर्चरी में रखवाकर मामले की जांच शुरू कर दी है। जसवंतनगर थाना क्षेत्र के केवाला गांव निवासी अनुज कुमार यादव (30) पुत्र अशोक कुमार इटावा में डिग्री कॉलेज के पास दूध डेयरी में कर्मचारी थे।

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परिजनों के अनुसार अनुज की शादी करीब सात साल पहले हुई थी। कुछ समय से पत्नी रमन देवी से जेवर को लेकर आए दिन विवाद होता रहता था। आरोप है कि शुक्रवार को अनुज की साली नीलम अपनी बहन की ससुराल पहुंची और वहां से जीजा की डेयरी पर जाकर उनके साथ गाली-गलौज करते हुए अपमानित किया। बताया गया कि शुक्रवार शाम अनुज बाइक से घर पहुंचे और दरवाजे पर बाइक खड़ी करने के बाद खेत की ओर चले गए।