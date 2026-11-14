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औरैया: शादी में पूड़ी बेलने जा रही थी महिला, बाइक के पहिये में फंसी साड़ी, सड़क पर गिरकर मौत, जांच शुरू

Sat, 14 Nov 2026 02:37 PM IST
Himanshu Awasthi न्यूज डेस्क, अमर उजाला, औरैया
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, औरैया Published by: Himanshu Awasthi Updated Sat, 14 Nov 2026 02:37 PM IST
सार

Auraiya News: अछल्दा थाना क्षेत्र में वंशी गांव के पास शनिवार को बाइक से शादी समारोह में पूड़ी बेलने जा रही 66 वर्षीय महिला की साड़ी का पल्लू पहिये में फंस गया। जिससे वह अनियंत्रित होकर सड़क पर गिर पड़ीं और अस्पताल ले जाते समय उनकी मौत हो गई।

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Auraiya woman on her way to help roll out puris for wedding died after her sari caught in wheel of motorcycle
मृतका की फाइल फोटो और परिजनों से जानकारी करती पुलिस - फोटो : amar ujala

विस्तार
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औरैया जिले में अछल्दा थाना क्षेत्र के वंशी गांव के पास शनिवार को बाइक से शादी समारोह में पूड़ी बेलने जा रही एक महिला की साड़ी का पल्लू पिछले पहिये में फंस गया। इससे वह अनियंत्रित होकर सिर के बल सड़क पर गिर पड़ी। गंभीर हालत में उसे सीएचसी अछल्दा ले जाया गया, जहां डॉक्टर ने मृत घोषित कर दिया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने जांच-पड़ताल के बाद शव पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया।

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गुनौली गांव निवासी गीता देवी (66) पत्नी सर्वेश कुमार दुबे शादियों में पूड़ी बेलने का काम करती थीं। शनिवार को वह गांव के ही प्रदीप कुमार पुत्र राजकुमार के साथ बाइक से रजुआमऊ गांव जा रही थीं। रास्ते में वंशी गांव से निकलते समय अचानक उनकी साड़ी का पल्लू बाइक के पिछले पहिये में फंस गया। इससे वह संतुलन खो बैठीं और सिर के बल सड़क पर गिर गईं।

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शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा
हादसे के बाद आनन-फानन में उन्हें निजी वाहन से सीएचसी अछल्दा पहुंचाया गया।  वहां डॉ. अविचल पांडेय ने जांच के बाद उन्हें मृत घोषित कर दिया। महिला की मौत की सूचना पर परिजनों में कोहराम मच गया। मृतका का एक बेटा विवेक उर्फ चिंकू है। सूचना पर पहुंचे उपनिरीक्षक मुन्नालाल और मेवालाल ने घटनास्थल की जांच-पड़ताल की। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया।

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