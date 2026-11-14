औरैया: शादी में पूड़ी बेलने जा रही थी महिला, बाइक के पहिये में फंसी साड़ी, सड़क पर गिरकर मौत, जांच शुरू

औरैया जिले में अछल्दा थाना क्षेत्र के वंशी गांव के पास शनिवार को बाइक से शादी समारोह में पूड़ी बेलने जा रही एक महिला की साड़ी का पल्लू पिछले पहिये में फंस गया। इससे वह अनियंत्रित होकर सिर के बल सड़क पर गिर पड़ी। गंभीर हालत में उसे सीएचसी अछल्दा ले जाया गया, जहां डॉक्टर ने मृत घोषित कर दिया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने जांच-पड़ताल के बाद शव पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया।

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गुनौली गांव निवासी गीता देवी (66) पत्नी सर्वेश कुमार दुबे शादियों में पूड़ी बेलने का काम करती थीं। शनिवार को वह गांव के ही प्रदीप कुमार पुत्र राजकुमार के साथ बाइक से रजुआमऊ गांव जा रही थीं। रास्ते में वंशी गांव से निकलते समय अचानक उनकी साड़ी का पल्लू बाइक के पिछले पहिये में फंस गया। इससे वह संतुलन खो बैठीं और सिर के बल सड़क पर गिर गईं।