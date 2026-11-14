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औरैया: कमरे में सो रहे राजमिस्त्री पर धारदार हथियार से हमला, शरीर पर मिले कटने के निशान, जांच में जुटी पुलिस

Sat, 14 Nov 2026 12:25 PM IST
Himanshu Awasthi न्यूज डेस्क, अमर उजाला, औरैया
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, औरैया Published by: Himanshu Awasthi Updated Sat, 14 Nov 2026 12:25 PM IST
सार

Auraiya News: अछल्दा थाना क्षेत्र स्थित गौतला गांव में शुक्रवार देर रात कमरे में सो रहे राजमिस्त्री पर अज्ञात हमलावरों ने धारदार हथियार से जानलेवा हमला कर दिया। हाथ, गर्दन, गाल और सिर पर गंभीर चोटें आने के कारण घायल को सीएचसी से प्राथमिक उपचार के बाद नाजुक हालत में सैफई रेफर किया गया है।

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Auraiya Mason sleeping in his room attacked with a sharp edged weapon cut marks found on his body
अस्पताल में भर्ती घायल - फोटो : amar ujala

विस्तार
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औरैया जिले में अछल्दा थाना क्षेत्र के गांव गौतला में शुक्रवार देर रात कमरे में सो रहे एक राजमिस्त्री पर अज्ञात लोगों ने हमला कर दिया। हमले में वह गंभीर रूप से घायल हो गया। उसके चिल्लाने की आवाज सुनकर पहुंचे परिजनों ने पुलिस को सूचना दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने एंबुलेंस से घायल को सीएचसी अछल्दा में भर्ती कराया। हालत गंभीर होने पर डॉक्टरों ने प्राथमिक उपचार के बाद उसे सैफई रेफर कर दिया।

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गांव गौतला निवासी गिरजाशंकर (42) पुत्र रामनाथ राजमिस्त्री का काम करता है। शुक्रवार रात करीब आठ बजे खाना खाने के बाद वह घर से लगभग 100 मीटर दूर पशुओं को बांधने के लिए बने कमरे में सोने चला गया। रात करीब साढ़े 12 बजे अज्ञात लोगों ने उस पर हमला कर दिया। रात करीब एक बजे पड़ोसी छुटकन लाल ने गिरजाशंकर के चिल्लाने की आवाज सुनी। बाहर आकर देखा, तो वह कमरे से निकलकर बाहर पड़ा था।

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तहरीर मिलने पर होगी अग्रिम कार्रवाई
छुटकन लाल ने इसकी जानकारी गिरजाशंकर की पत्नी सीमा देवी और अन्य परिजनों को दी। परिजन मौके पर पहुंचे और डायल 112 पर सूचना दी। घायल के बाएं हाथ के पंजे, गर्दन, गाल और सिर पर कटने के निशान मिले हैं। सीएचसी में तैनात डॉ. अविचल पांडेय ने उसकी गंभीर हालत को देखते हुए प्राथमिक उपचार के बाद सैफई रेफर कर दिया। थाना प्रभारी जीतमल चौधरी ने बताया कि परिजनों की तहरीर मिलने पर आगे की कार्रवाई की जाएगी।

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