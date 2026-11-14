औरैया: पुरानी रंजिश में घायल युवक की मौत के बाद भड़के ग्रामीण, फुटेकुआ चौराहे पर शव रखकर लगाया जाम

औरैया जिले में अजीतमल कोतवाली क्षेत्र के गांव ज्ञानपुर प्रताप सिंह में पुरानी रंजिश को लेकर सात नवंबर को युवक पर लाठी-डंडों और लोहे की रॉड से हमला किया गया था। गंभीर रूप से घायल युवक की शुक्रवार सुबह ग्वालियर में उपचार के दौरान मौत हो गई। शनिवार दोपहर शव गांव ले जाते समय परिजनों और ग्रामीणों ने फुटेकुआ चौराहे पर रखकर बडेरा रोड पर जाम लगा दिया।

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गांव निवासी सुभाष पुत्र काशीराम दोहरे के अनुसार, उनका भतीजा अंकित दोहरे (पुत्र श्याम सुंदर) सात नवंबर की रात करीब आठ बजे फुटेकुआ से बाजार करके घर लौट रहा था। गांव के पास जयवीर पुत्र दुलारे और उसके एक रिश्तेदार शिवम ने उसे रास्ते में रोककर पुरानी रंजिश में गाली-गलौज करते हुए मारपीट की। अंकित ने घर पहुंचकर इसकी जानकारी दी, तो सुभाष उसे लेकर आरोपियों के घर शिकायत करने गए।