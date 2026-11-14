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औरैया: पल्लू पहिये में फंसने से अनियंत्रित हुई बाइक, सिर के बल सड़क पर गिरने से महिला ने तोड़ा दम

Himanshu Awasthi

Updated Sat, 14 Nov 2026 02:37 PM IST Updated Sat, 14 Nov 2026 02:37 PM IST







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औरैया जिले के अछल्दा थाना क्षेत्र में वंशी गांव के पास शनिवार को बाइक से शादी समारोह में पूड़ी बेलने जा रही 66 वर्षीय महिला की साड़ी का पल्लू पहिये में फंस गया। जिससे वह अनियंत्रित होकर सड़क पर गिर पड़ीं और अस्पताल ले जाते समय उनकी मौत हो गई। ... और पढ़ें

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