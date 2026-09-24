{"_id":"6ab4e5b570e0a13d5308ec79","slug":"video-auraiya-newlywed-woman-found-hanging-just-five-months-after-marriage-2026-09-24","type":"video","status":"publish","title_hn":"औरैया: शादी के महज पांच महीने बाद फंदे पर झूली नवविवाहिता","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

औरैया जिले के मुरादगंज क्षेत्र अंतर्गत भीखेपुर गांव में गुरुवार सुबह एक नवविवाहिता का शव संदिग्ध परिस्थितियों में फांसी के फंदे पर लटका मिला। मृतका विभा कुमारी (28) की शादी पांच महीने पूर्व ही हुई थी। मायके पक्ष ने सास पर प्रताड़ना का आरोप लगाया है। घटना के बाद पुलिस को सूचना देकर ससुराल जन मौके से फरार हो गए। पुलिस ने शव को फंदे से उतरवाकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और मामले की जांच शुरू कर दी है।

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