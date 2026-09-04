औरैया: बबूल के पेड़ पर संदिग्ध अवस्था में लटका मिला सफाई कर्मचारी का शव

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बेला थाना क्षेत्र के बरौली गांव में शुक्रवार सुबह एक सफाई कर्मचारी का शव गांव से करीब दो किलोमीटर दूर बबूल के पेड़ पर संदिग्ध परिस्थितियों में लटका मिला। पुलिस ने शव को नीचे उतरवाकर पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया है। पुलिस के अनुसार, मृतक शराब का आदी था और मौत के वास्तविक कारणों का खुलासा पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही हो सकेगा।

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