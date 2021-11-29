फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Auraiya News ›   Despite the provision to replace the transformer within 24 hours, it was not replaced.

Auraiya News: 24 घंटे में ट्रांसफार्मर बदलने के प्रावधान के बावजूद नहीं बदला

Mon, 07 Sep 2026 12:18 AM IST
कानपुर ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, औरैया
संवाद न्यूज एजेंसी, औरैया Updated Mon, 07 Sep 2026 12:18 AM IST
विज्ञापन
Despite the provision to replace the transformer within 24 hours, it was not replaced.
अजीतमल। क्षेत्र में बिजली विभाग की लापरवाही का मामला सामने आया है। क्षेत्र के ग्राम अलीपुर निवासी शिकायतकर्ता कृष्ण कुमार ने विद्युत विभाग के अधिकारियों पर निजी नलकूप का खराब ट्रांसफार्मर समय से न बदलने का आरोप लगाया है।
विज्ञापन


शिकायतकर्ता के अनुसार, उनका नलकूप का ट्रांसफार्मर 30 अगस्त 2026 को खराब हो गया था। इसकी सूचना उसी दिन सहायक अभियंता एवं जेई पावर हाउस चपटा, अजीतमल को दे दी गई, लेकिन अभी तक ट्रांसफार्मर नहीं बदला गया है। शिकायतकर्ता का आरोप है कि जेई राकेश कुमार द्वारा समस्या के संबंध में कोई स्पष्ट जवाब नहीं दिया जा रहा है।
विज्ञापन


कृष्ण कुमार ने बताया कि उन्होंने एसडीओ विद्युत विभाग अजीतमल को भी समस्या से अवगत कराया है। बताया कि नलकूप बंद होने के कारण खेत में खड़ी धान की फसल में बालियां निकलने के समय पानी की समस्या उत्पन्न हो गई है। शिकायतकर्ता ने जनसुनवाई सहित 1912 हेल्पलाइन पर भी शिकायत दर्ज कराते हुए ट्रांसफार्मर जल्द बदलवाने की मांग की है।
विज्ञापन
विज्ञापन


इस संबंध में अवर अभियंता चपटा राकेश कुमार ने बताया कि मामला संज्ञान में है। ट्रांसफार्मर बदलने की प्रक्रिया पहले ही पूर्ण की जा चुकी है। लेकिन स्टोर में माल न होने के चलते देरी हुई है। ट्रांसफार्मर सोमवार को लग जाएगा।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed