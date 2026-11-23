{"_id":"6b03e8295132b85fc901c5d9","slug":"video-devotees-sway-to-the-beat-of-drums-magic-shows-also-prove-to-be-an-attraction-2026-11-23","type":"video","status":"publish","title_hn":"ढोल की थाप पर झूम रहे श्रद्धालु, जादू के खेल भी बने आकर्षण","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

तिगरी गंगा मेले में आस्था के साथ मनोरंजन के रंग भी दिखाई दे रहे हैं। कहीं ढोल की थाप पर श्रद्धालु झूमते नजर आ रहे हैं तो कहीं जादू के खेल देखने के लिए भीड़ जुट रही है। बच्चे मिक्की माउस और विभिन्न प्रकार के झूलों का आनंद ले रहे हैं। मौत का कुआं भी लोगों के आकर्षण का केंद्र बना हुआ है।

... और पढ़ें