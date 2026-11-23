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तिगरी गंगा मेले में श्रद्धालुओं के पहुंचने का सिलसिला लगातार जारी है। दिल्ली, मेरठ, गाजियाबाद समेत आसपास के जनपदों से लोग ट्रैक्टर-ट्राली, टाटा मैजिक, बैलगाड़ी और जुगाड़ वाहनों से पहुंच रहे हैं। गंगा की रेती में दूर-दूर तक श्रद्धालुओं के डेरे नजर आ रहे हैं।

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