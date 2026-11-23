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मेले में 65 हजार डेरे, 10 लाख श्रद्धालुओं ने डाला डेरा

Vimal Sharma

Updated Mon, 23 Nov 2026 12:46 PM IST Updated Mon, 23 Nov 2026 12:46 PM IST







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तिगरी गंगा मेले में श्रद्धालुओं की भीड़ लगातार बढ़ रही है। एसपी डॉ. लखन सिंह यादव के अनुसार मेला क्षेत्र में करीब 65 हजार डेरे लगे हैं। 15 नवंबर से अब तक करीब 30 लाख श्रद्धालु गंगा में स्नान कर चुके हैं। ... और पढ़ें

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