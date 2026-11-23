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तिगरी गंगा मेले में झूले और सांस्कृतिक कार्यक्रमों के बीच ऊंट की सवारी बच्चों की पहली पसंद बनी हुई है। सदर चौराहे पर दिनभर बच्चे ऊंट की सवारी कर मेले का आनंद लेते नजर आ रहे हैं। श्रद्धालु भी बच्चों को ऊंट की सवारी कराने के लिए पहुंच रहे हैं।

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