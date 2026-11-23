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तिगरी गंगा मेले में को स्नान के लिए श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ी। भोर होते ही तिगरी से कांकाठेर तक बने घाटों पर स्नान का सिलसिला शुरू हो गया। श्रद्धालुओं ने गंगा में डुबकी लगाकर सूर्य को अर्घ्य दिया। हर-हर गंगे के जयकारों से गंगा तट गूंज उठे।

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