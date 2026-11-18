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अंबेडकरनगर मुठभेड़: पुलिस ने बताया कैसी घटित हुई घटना, मारा गया सुपारी किलर

रोहित मिश्र

Updated Wed, 18 Nov 2026 09:20 AM IST Updated Wed, 18 Nov 2026 09:20 AM IST

अंबेडकरनगर के थाना कोतवाली अकबरपुर क्षेत्र के शिवबाबा बैरियर पर चेकिंग के दौरान पुलिस पर फायरिंग करने वाले बदमाशों से मुठभेड़ हुई, जिसमें जवाबी कार्रवाई में एक बदमाश घायल हो गया और उपचार के दौरान उसकी मृत्यु हो गई। ... और पढ़ें

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