Ambedkar Nagar News: जनसमस्याओं को लेकर सपा का धरना प्रदर्शन

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विधायक त्रिभुवन दत्त ने कहा कि आलापुर क्षेत्र की जनता लंबे समय से मूलभूत सुविधाओं की बदहाली झेल रही है। राजेसुल्तानपुर और जहांगीरगंज में विद्युत उपकेंद्र स्थापित करने, जर्जर तार बदलने, गलत बिजली बिलों का निस्तारण और ओवरलोडिंग की समस्या दूर करने की मांग की गई। उन्होंने कहा कि बिजली संबंधी समस्याओं से प्रतिदिन हजारों उपभोक्ताओं को परेशानी हो रही है।सपा ने किसानों को उचित दर पर खाद-बीज उपलब्ध कराने और नहरों में पर्याप्त पानी छोड़े जाने की मांग भी उठाई। रामनगर और जहांगीरगंज में बाईपास निर्माण, अशरफाबाद से कबही अंजनपुर तक जर्जर सड़क की मरम्मत तथा रामनगर सीएचसी को उच्चीकृत कर 100 शैय्या का अस्पताल बनाने की मांग ज्ञापन में शामिल रही।बाढ़ प्रभावित कम्हरिया, आराजी देवारा और मंसूरगंज की समस्याओं के स्थायी समाधान के साथ जहांगीरगंज नगर पंचायत के वार्ड संख्या एक कोटिया और वार्ड 16 पुरानी बाजार समेत अन्य क्षेत्रों में विद्युत आपूर्ति सुधारने की मांग की गई। वरिष्ठ नेता योगेंद्र नाथ त्रिपाठी ने कहा कि क्षेत्र की जनता समस्याओं से लंबे समय से परेशान है। प्रशासन को जनहित की मांगों पर गंभीरता से कार्रवाई करनी चाहिए। प्रदर्शन में पूर्व प्रमुख प्रमोद दत्त, जिला पंचायत सदस्य अजीत यादव, राहुल दत्त, यशवर्धन, विद्या सिंह भारती, कृष्ण कुमार पांडेय, बांकेलाल गौतम, रामप्यारे निषाद समेत अन्य नेता मौजूद रहे। संचालन विधानसभा अध्यक्ष रविंद्र यादव ने किया।