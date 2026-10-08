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Video : सवाल ज्ञानेश कुमार से पूछा जा रहा है, जवाब मोदी और शाह दे रहे हैं, यह मिलीभगत नहीं तो क्या है- प्रमोद तिवारी

विनोद सिंह

Updated Thu, 08 Oct 2026 05:53 PM IST Updated Thu, 08 Oct 2026 05:53 PM IST







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हमारा विरोध मुख्य चुनाव आयुक्त के खिलाफ है, लेकिन जवाब प्रधानमंत्री मोदी और अमित शाह क्यों दे रहे हैं? उन पर तो आरोप लगाए ही नहीं गए! क्या यह मिलीभगत नहीं है? 13 करोड़ मतदाताओं के नाम काटे जाने के सवाल पर विपक्ष चुप नहीं बैठ सकता। लोकतंत्र और संविधान की रक्षा के लिए हम हर जुल्म सहेंगे, लेकिन देश का संविधान नहीं बदलने देंगे! ... और पढ़ें

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