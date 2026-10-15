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आज कालिंदीपुरम में दुर्गा पूजा की शुरुआत आनंद मेला से हुई

विनीश कुमार

Updated Thu, 15 Oct 2026 09:26 PM IST Updated Thu, 15 Oct 2026 09:26 PM IST







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आज कालिंदीपुरम में दुर्गा पूजा की शुरुआत आनंद मेला से हुई इसका inaugration शाम को हुआ इसका उद्घाटन कमेटी के अध्यक्ष श्री अरुण गुप्ता सीनियर एडवोकेट ने की इसमें फ़ूड के स्टाल के साथ साथ डांडिया में पुरुष और महिलाओं ने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया ... और पढ़ें

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