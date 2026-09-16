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सरस्वती विद्या मंदिरों में शिक्षकों को दिया गया एआई का प्रशिक्षण, चैट जीपीटी, जेमिनी आदि की बारीकियां बताईं

विनोद सिंह

Updated Wed, 16 Sep 2026 04:34 PM IST Updated Wed, 16 Sep 2026 04:34 PM IST







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ज्वाला देवी सरस्वती विद्या मंदिर इंटर कॉलेज गंगापुरी में दो दिवसीय एआई प्रशिक्षण में शिक्षकों ने सीखे चैट जीपीटी, जैमिनि व नोटबुकल्म जैसे एआई टूल्स के प्रयोग, शिक्षण को प्रभावी बनाने पर दिया गया जोर। ... और पढ़ें

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