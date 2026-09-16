प्रयागराज : टेस्ट ड्राइव के बहाने बाइक लेकर भागा युवक, परेड ग्राउंड में बाइक खरीदने के लिए पहुंचा था युवक

दारागंज के परेड ग्राउंड में बाइक खरीदने पहुंचा एक युवक टेस्ट ड्राइव के बहाने बाइक लेकर भाग निकला। काफी देर तक युवक बाइक लेकर नहीं लौटा तो बाइक मालिक ने दारागंज थाने जाकर व्यथा सुनाई और आरोपी के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई।

कटियारी चकिया निवासी गौरव सिंह पटेल ने पुलिस को बताया कि उन्होंने एक बाइक आकाश नाम के व्यक्ति से खरीदी थी। रविवार को परेड में उनकी मुलाकात एक व्यक्ति से हुई, जिसने अपना नाम सुधीर बताया। उसने बाइक खरीदने की इच्छा जताई। अगले दिन सोमवार की सुबह वह अपने दोस्त राहुल और शिखर के साथ बाइक लेकर परेड ग्राउंड पहुंचे।

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इस दौरान सुधीर भी वहां पहुंच गया। पसंद आने की बात कहते हुए उसने टेस्ट ड्राइव के लिए बाइक मांगी। उन्होंने उसे बाइक चलाने के लिए दे दी। आरोप है कि बाइक लेकर निकला सुधीर वापस नहीं आया। काफी तलाश के बाद भी उसका पता नहीं चलने पर मामले की जानकारी पुलिस को दी गई। दारागंज पुलिस सीसीटीवी के माध्यम से आरोपी की पहचान में जुट गई है।