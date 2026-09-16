प्रयागराज एयरपोर्ट पर बनेगी विशेष हेल्प डेस्क, 24 दिवसीय अभियान शुरू

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प्रयागराज एयरपोर्ट पर पहली बार उड़ान भरने वाले यात्रियों के लिए सफर अब और आसान होगा। एयरपोर्ट प्रशासन ने यात्रियों की सहूलियत के लिए 24 दिवसीय 'यात्री सेवा अभियान' की शुरुआत की है। इसके तहत 'फर्स्ट टाइम फ्लायर हेल्प डेस्क' बनाई जा रही है, जहां नए यात्रियों को चेक-इन, बोर्डिंग पास और सुरक्षा जांच जैसी प्रक्रियाओं की पूरी जानकारी दी जाएगी। कार्यवाहक निदेशक सुविज्ञ चंद्र द्विवेदी ने बताया कि यह अभियान 27 सितंबर (विश्व पर्यटन दिवस) और 2 अक्टूबर (गांधी जयंती) को ध्यान में रखकर चलाया जा रहा है।

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