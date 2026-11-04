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श्री बड़े हनुमान मंदिर : हनुमत जयंती पर धन्वंतरि और महा सुदर्शन हवन, 108 जड़ी-बूटियों की दी गई आहुति

विनोद सिंह

Updated Wed, 04 Nov 2026 06:00 PM IST Updated Wed, 04 Nov 2026 06:00 PM IST







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कार्तिक माह में हनुमान जन्मोत्सव के अवसर पर संगम स्थित श्री बड़े हनुमान जी मंदिर में चल रहे पांच दिवसीय धार्मिक आयोजन के दूसरे दिन बुधवार को विशेष धन्वंतरि हवन और महा सुदर्शन हवन का आयोजन किया गया। बाघंबरी मठ के महंत बलबीर गिरि जी महाराज के सानिध्य में दक्षिण भारत से आए ब्राह्मणों और उत्तर भारत के विद्वान पंडितों ने वैदिक मंत्रोच्चार के बीच धार्मिक अनुष्ठान संपन्न कराए। ... और पढ़ें

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