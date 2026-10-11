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अरैल घाट पर सुरक्षा और व्यवस्था राम भरोसे, नहीं है यहां पर कोई भी इंतजाम

विनोद सिंह

Updated Sun, 11 Oct 2026 04:37 PM IST Updated Sun, 11 Oct 2026 04:37 PM IST







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अरेल गंगा घाट पर किसी तरह की कोई व्यवस्था प्रशासन की ओर से नहीं की गई है। यहां पर महिलाओं के वस्त्र बदलने के लिए भी कोई इंतजाम नहीं है। घाट पर ना तो जल पुलिस मौजूद है और ना ही सिविल पुलिस। ... और पढ़ें

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