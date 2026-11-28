प्रयागराज रामबाग से बनारस के बीच चल रही गाड़ी संख्या 65114 (प्रयागराज रामबाग-बनारस मेमू) की समय-सारणी में रेलवे प्रशासन ने बड़ा बदलाव किया है। आगामी 30 नवंबर से यह ट्रेन अपने पुराने समय से करीब डेढ़ घंटे पहले रवाना होगी।

नई समय-सारणी के अनुसार, सोमवार 30 नवंबर से यह मेमू ट्रेन प्रयागराज रामबाग स्टेशन से सुबह 11:00 बजे के बजाय सुबह 9:35 बजे ही बनारस के लिए प्रस्थान करेगी। इसके बाद सुबह 9:47 बजे झूंसी स्टेशन पहुंचेगी, जबकि पहले इसके झूंसी पहुंचने का समय सुबह 11:15 -11:17 बजे था। झूंसी से आगे बढ़ते हुए यह ट्रेन अपने निर्धारित ठहराव वाले सभी प्रमुख स्टेशनों जैसे रामनाथपुर, सैदाबाद, हंडिया खास, ज्ञानपुर रोड, माधोसिंह और कछवा रोड पर भी संशोधित समय के अनुसार रुकेगी।

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समय में इस बदलाव का सीधा लाभ यात्रियों को गंतव्य तक जल्दी पहुंचने के रूप में मिलेगा। पहले जहां यह ट्रेन दोपहर 2:30 बजे बनारस पहुंचती थी, वहीं अब यह दोपहर 12:45 बजे ही बनारस स्टेशन पहुंच जाएगी। रेलवे प्रशासन ने यात्रियों से असुविधा से बचने के लिए 30 नवंबर से बदले हुए समय के अनुसार ही स्टेशन पहुंचने की अपील की है।