चश्मदीद गवाह और एफआईआर में विरोधाभास



कोर्ट ने पाया कि एफआईआर में घटना का समय सुबह चार बजे बताया गया, जबकि कथित चश्मदीद उमेश ने अदालत में घटना सुबह 6:15 बजे होने की बात कही। उसने बताया कि वह पत्नी के साथ माता-पिता को चाय देने जा रहा था। हालांकि, एफआईआर में चाय ले जाने और हत्या को अपनी आंखों से देखने का कोई उल्लेख नहीं था। मेडिकल रिपोर्ट में मौत का संभावित समय सुबह 3 से 3:40 बजे के बीच बताया गया था।



कोर्ट ने दोनों कथित चश्मदीदों के बयानों में हमले के क्रम और घटनास्थल पर मृतकों की मौजूदगी को लेकर भी विरोधाभास पाया। महिला गवाह का बयान घटना के करीब 15 दिन बाद दर्ज किया गया, जिसकी देरी का अभियोजन पक्ष कोई संतोषजनक कारण नहीं बता सका।



कोर्ट ने कहा कि हथियार और खून से सने कपड़ों की बरामदगी मात्र से यह साबित नहीं होता कि उनका इस्तेमाल अपराध में हुआ। अभियोजन हत्या का मकसद भी साबित नहीं कर सका। इन सभी परिस्थितियों से अभियोजन की कहानी संदेह के घेरे में आ गई। लिहाजा संदेह का लाभ देते हुए आरोपी को बरी कर दिया गया।