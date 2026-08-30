कम करें स्क्रीन टाइम, किताबों से जोड़ें नाता

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अपर मुख्य सचिव (माध्यमिक एवं बेसिक) पार्थ सारथी सेन शर्मा ने कहा कि पठन संस्कृति को बढ़ाना बहुत आवश्यक है। यह बच्चों के लिए और बड़ों दोनों में पठन संस्कृति को बढ़ाना अति आवश्यक है। सोशल मीडिया के दौर में मानसिक स्वास्थ्य, भाषा, अभिव्यक्ति और संवेदनशीलता के लिए किताबों को पढ़ना आवश्यक है।

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